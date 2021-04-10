Абат Аймбетов забил первый гол за «Астану»
В команду он пришел в апреле.
В команду он пришел в апреле.
Новичок «Астаны» Абат Аймбетов забил первый гол за столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летний форвард отличился в домашнем матче с «Атырау» в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу. На 23-й минуте Марин Томасов навесил в чужую штрафную и Аймбетов головой переправил мяч в ворота соперника, сравняв счет в матче.
На 11-й минуте Алекс Джуниор вывел «Атырау» вперед.
Официально о переход форварда «Астана» объявила 2 апреля. Аймбетов перешел на правах аренды до лета.