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16:47 (мск), источник: Vesti.kz

Абат Аймбетов забил первый гол за «Астану»

В команду он пришел в апреле.

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Источник: Reuters

Новичок «Астаны» Абат Аймбетов забил первый гол за столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний форвард отличился в домашнем матче с «Атырау» в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу. На 23-й минуте Марин Томасов навесил в чужую штрафную и Аймбетов головой переправил мяч в ворота соперника, сравняв счет в матче.

На 11-й минуте Алекс Джуниор вывел «Атырау» вперед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официально о переход форварда «Астана» объявила 2 апреля. Аймбетов перешел на правах аренды до лета.

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