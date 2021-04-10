Абат Аймбетов забил первый гол за «Астану»

25-летний форвард отличился в домашнем матче с «Атырау» в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу. На 23-й минуте Марин Томасов навесил в чужую штрафную и Аймбетов головой переправил мяч в ворота соперника, сравняв счет в матче.