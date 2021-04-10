Черевченко прокомментировал слухи о своем уходе в «Кайрат»
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Игорь Черевченко прокомментировал информацию о своем уходе в казахстанский «Кайрат».
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Игорь Черевченко прокомментировал информацию о своем уходе в казахстанский «Кайрат».
Ранее в СМИ появилась информация, что «Кайрат» заинтересован в приглашении Черевченко. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил РИА Новости, что казахстанский клуб не обращался в «Химки» по Черевченко. Специалист возглавляет подмосковную команду с сентября 2020 года.
«Я главный тренер “Химок”», — сказал Черевченко журналистам, отвечая на вопрос об интересе «Кайрата».
В субботу «Химки» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России обыграли «Тамбов» со счетом 1:0.
«Я перед игрой говорил, что легко сегодня не будет. “Тамбов” просто так очки не отдает ни одной команде. Команда выстроена, здорово играет в обороне, знает, что делать на футбольном поле», — подчеркнул тренер.
«Химки» набрали 38 очков после 25 туров и занимают восьмое место в РПЛ.