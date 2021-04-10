«Астана» разгромила «Атырау»: Бейсебеков, Аймбетов и Муртазаев сделали по дублю, у Томасова 4 ассиста

Матч состоялся на стадионе «Астана Арена» и завершился победой хозяев — 6:2.

При этом первыми счет в матче открыли гости. На 11-й минуте Алекс Джуниор вывел «Атырау» вперед. Однако «Астана» еще до перерыва сумела не только отыграться, но и повести.

Сначала на 23-й минуте Абат Аймбетов забил свой первый гол за столичный гол, а после капитан «Астаны» Абзал Бейсебеков за шесть минут (31-я и 37-я) оформил дубль. Во всех трех взятиях ворот ассистировал Марин Томасов.

При этом на 33-й минуте «Атырау» имел шанс сравнять счет, однако Джуниор не смог реализовать пенальти.

Во втором тайме Аймбетов поддержал почин своего одноклубника, сделав дубль на 64-й минуте после передачи Романа Муртазаева.