«Астана» разгромила «Атырау»: Бейсебеков, Аймбетов и Муртазаев сделали по дублю, у Томасова 4 ассиста
Футболисты «Астаны» одержали волевую победу над «Атырау» в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» одержали волевую победу над «Атырау» в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч состоялся на стадионе «Астана Арена» и завершился победой хозяев — 6:2.
При этом первыми счет в матче открыли гости. На 11-й минуте Алекс Джуниор вывел «Атырау» вперед. Однако «Астана» еще до перерыва сумела не только отыграться, но и повести.
Сначала на 23-й минуте Абат Аймбетов забил свой первый гол за столичный гол, а после капитан «Астаны» Абзал Бейсебеков за шесть минут (31-я и 37-я) оформил дубль. Во всех трех взятиях ворот ассистировал Марин Томасов.
При этом на 33-й минуте «Атырау» имел шанс сравнять счет, однако Джуниор не смог реализовать пенальти.
Во втором тайме Аймбетов поддержал почин своего одноклубника, сделав дубль на 64-й минуте после передачи Романа Муртазаева.
В концовке игры «Атырау» удалось один мяч отыграть — ударом
Для «Астаны» это вторая победа в текущем сезоне, команда набрала восемь очков и делит 2−4 места с «Таразом» и «Тоболом» (по восемь баллов). «Атырау» очков пока не набрал. Лидирует «Кайрат» с десятью баллами.