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18:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» разгромила «Атырау»: Бейсебеков, Аймбетов и Муртазаев сделали по дублю, у Томасова 4 ассиста

Футболисты «Астаны» одержали волевую победу над «Атырау» в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Матч состоялся на стадионе «Астана Арена» и завершился победой хозяев — 6:2.

При этом первыми счет в матче открыли гости. На 11-й минуте Алекс Джуниор вывел «Атырау» вперед. Однако «Астана» еще до перерыва сумела не только отыграться, но и повести.

Сначала на 23-й минуте Абат Аймбетов забил свой первый гол за столичный гол, а после капитан «Астаны» Абзал Бейсебеков за шесть минут (31-я и 37-я) оформил дубль. Во всех трех взятиях ворот ассистировал Марин Томасов.

При этом на 33-й минуте «Атырау» имел шанс сравнять счет, однако Джуниор не смог реализовать пенальти.

Во втором тайме Аймбетов поддержал почин своего одноклубника, сделав дубль на 64-й минуте после передачи Романа Муртазаева.

В концовке игры «Атырау» удалось один мяч отыграть — ударом из-за пределов штрафной отличился Брайан Гарсия Сильва (79-я). Однако за минуту до завершения основного времени Муртазаев отличился сам, а через две минуты записал на свой счет дубль, а Томасов четвертую голевую.
Для «Астаны» это вторая победа в текущем сезоне, команда набрала восемь очков и делит 2−4 места с «Таразом» и «Тоболом» (по восемь баллов). «Атырау» очков пока не набрал. Лидирует «Кайрат» с десятью баллами.

Астана
6:2
Первый тайм: 0:0
Атырау
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