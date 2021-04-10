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19:25 (мск), источник: БЕЛТА

«Слуцк» выиграл у «Торпедо-БелАЗа» в футбольном чемпионате Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» выиграли у жодинского «Торпедо-БелАЗа» со счетом 2:0 в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

В трех предыдущих турах команда Александра Бразевича добыла лишь один зачетный балл, а сегодня добавила в свой актив сразу 3 очка. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на 52-й минуте отличился Игорь Бобко, а через 25 минут его успех повторил Дмитрий Сасин.

В первом сегодняшнем матче футболисты брестского «Руха» обыграли в гостях «Ислочь» из Минского района со счетом 1:0.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня в динамовском дерби брестчане примут минских одноклубников. На старте турнира обе динамовские команды одержали по две виктории и по разу сыграли вничью.

Вчера в стартовом матче этого тура дебютант высшей лиги речицкий «Спутник» одержал первую победу, одолев в Минске столичный «Энергетик-БГУ» с минимальным перевесом 1:0.

Победу гостям принес никарагуанский легионер Ариагнер Смит, отличившийся на 77-й минуте игры. Это первый гол речицкой команды в нынешнем сезоне.

Лидер турнира «Шахтер» 11 апреля примет в Солигорске футболистов «Сморгони». Также в воскресенье «Минск» сыграет на своей арене с борисовским БАТЭ, в Мозыре местная «Славия» встретится с «Витебском», а «Гомель» у себя дома будет соперничать с гродненским «Неманом».

Положение команд: «Шахтер» — 9 очков, «Динамо» (Брест) — 7, БАТЭ — 7, «Динамо» (Минск) — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Ислочь» — 6, «Энергетик-БГУ» — 4, «Гомель» — 4, «Минск» — 4, «Слуцк» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Витебск» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.

Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей («Гомель»), Дембо Дарбо («Шахтер»), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по 3 мяча.

Слуцк
2:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
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