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19:32 (мск), источник: Sport24

«Бавария» не смогла обыграть «Унион», «РБ Лейпциг» разгромил «Вердер»

«Бавария» не смогла обыграть «Унион» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник: Reuters

На гол мюнхенцев в исполнении Джамала Мусиалы гости ответили мячом Маркуса Ингвартсена на 86-й минуте.

В параллельном матче «РБ Лейпциг» разгромил «Вердер» со счетом 4:1, а «Вольфсбург» проиграл «Айнтрахту» (3:4).

В таблице Бундеслиги «Бавария» занимает 1-е место с 65 очками, «РБ Лейпциг» идет вторым с 60 очками, «Вольфсбург» сохранил 3-ю позицию (54 очка), но позволил «Айнтрахту» (53 очка, 4-е место) сократить отставание.

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:0
Унион Б
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