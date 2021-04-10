«Бавария» не смогла обыграть «Унион», «РБ Лейпциг» разгромил «Вердер»

На гол мюнхенцев в исполнении Джамала Мусиалы гости ответили мячом Маркуса Ингвартсена на 86-й минуте.

В параллельном матче «РБ Лейпциг» разгромил «Вердер» со счетом 4:1, а «Вольфсбург» проиграл «Айнтрахту» (3:4).