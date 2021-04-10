«Бавария» не смогла обыграть «Унион», «РБ Лейпциг» разгромил «Вердер»
«Бавария» не смогла обыграть «Унион» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Бавария» не смогла обыграть «Унион» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
На гол мюнхенцев в исполнении Джамала Мусиалы гости ответили мячом Маркуса Ингвартсена на 86-й минуте.
В параллельном матче «РБ Лейпциг» разгромил «Вердер» со счетом 4:1, а «Вольфсбург» проиграл «Айнтрахту» (3:4).
В таблице Бундеслиги «Бавария» занимает 1-е место с 65 очками, «РБ Лейпциг» идет вторым с 60 очками, «Вольфсбург» сохранил 3-ю позицию (54 очка), но позволил «Айнтрахту» (53 очка, 4-е место) сократить отставание.