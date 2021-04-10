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20:06 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» вырвал победу у середняка в матче АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в субботу, 10 апреля, и завершилась со счетом 2:1. На гол Олли Уоткинса хозяева ответили точными ударами Мохаммеда Салаха и Трента Александра-Арнольда.

«Ливерпуль» набрал 52 очка и вышел на четвертое место в чемпионате. «Астон Вилла» имеет в активе 44 очка и находится на десятой позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 19 апреля на выезде сыграет с «Лидсом». «Астон Вилла» двумя днями позже дома примет «Манчестер Сити».

Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 0:1
Астон Вилла
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