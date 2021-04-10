«Ливерпуль» вырвал победу у середняка в матче АПЛ

Встреча прошла в субботу, 10 апреля, и завершилась со счетом 2:1. На гол Олли Уоткинса хозяева ответили точными ударами Мохаммеда Салаха и Трента Александра-Арнольда.

«Ливерпуль» набрал 52 очка и вышел на четвертое место в чемпионате. «Астон Вилла» имеет в активе 44 очка и находится на десятой позиции.