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20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мальдини рассказал о переговорах по новому контракту с Ибрагимовичем

Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Мы очень близки к договоренности с Иброй. Осталось решить последние детали», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

По информации источника, 39-летний швед и «Милан» достигли соглашения о новом контракте, о котором будет объявлено в начале следующей недели.

39-летний Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах.

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