Мальдини рассказал о переговорах по новому контракту с Ибрагимовичем
Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
«Мы очень близки к договоренности с Иброй. Осталось решить последние детали», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
По информации источника, 39-летний швед и «Милан» достигли соглашения о новом контракте, о котором будет объявлено в начале следующей недели.
39-летний Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах.