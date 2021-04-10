В клубе КПЛ назрел бунт? Футболисты недовольны тренером
В чемпионате Казахстана по футболу сезона-2021 в скором времени может состояться еще одна тренерская отставка, сообщает
В чемпионате Казахстана по футболу сезона-2021 в скором времени может состояться еще одна тренерская отставка, сообщает
Речь идет о наставнике талдыкорганского «Жетысу» Ринате Алюетове, работой которого недовольны футболисты. Сегодня, 10 апреля, в рамках четвертого тура КПЛ «семиреченцы» дома уступили костанайскому «Тоболу» со счетом 0:2. У «Жетысу» ноль в графе «очки».
«Опытные футболисты “Жетысу” крайне недовольны работой тренерского штаба “семиреченцев” во главе с 31-летним Ринатом Алюетовым. Настроения в талдыкорганской команде после поражения в одну калитку от “Тобола” неважные. Сказать, что в “Жетысу” зреет буча, было бы преувеличением, однако не стоит удивляться, если вскоре Алюетову будут искать замену», — пишет источник.
А вот что сказал сам Алюетов после поражения от «Тобола»: «Мы тщательно готовились к матчу с “Тоболом”, боязни не было, мы знали сильные и слабые стороны соперника, на этом хотели сыграть. Играли дома, играли агрессивно, ребята установку выполнили, на первых минутах все удавалось, пропустили нелепый гол со стандарта, но, ребята не опустили руки, также продолжали выполнять установку на игру, у нас было несколько хороших моментов, но, футбол такая игра — не забиваешь ты, забивают тебе. Думаю, мелочи повлияли на исход матча. Сказать, что соперник нас начисто переиграл, я не могу. Играли достойно, бились с желанием, единственное, у нас есть все, кроме результата».
Добавим, что в КПЛ-2021 уже состоялась первая тренерская отставка. 10 апреля «Шахтер» объявил об уходе Али Алиева. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Финонченко.
В текущем сезоне «горняки» стартовали с победы, после чего потерпели три поражения подряд.