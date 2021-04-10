Голы Мбаппе и Паредеса помогли ПСЖ разгромить «Страсбург»

Уже в первом тайме парижане добились преимущества в три мяча — голы забили Килиан Мбаппе, Пабло Сарабия и Мойзе Кин. Во втором тайме «Страсбург» отыграл один мяч, но окончательный счёт на 79-й минуте установил экс-полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, игравший с первых минут.

За весь матч ПСЖ пробил по воротам соперника 16 раз, семь раз попав в створ. Парижане владели мячом 63% игрового времени.