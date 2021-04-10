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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Мбаппе и Паредеса помогли ПСЖ разгромить «Страсбург»

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Пари-Сен Жермен» в гостях разгромил «Страсбург» — 4:1.

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Источник: AP 2020

 Уже в первом тайме парижане добились преимущества в три мяча — голы забили Килиан Мбаппе, Пабло Сарабия и Мойзе Кин. Во втором тайме «Страсбург» отыграл один мяч, но окончательный счёт на 79-й минуте установил экс-полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, игравший с первых минут.

За весь матч ПСЖ пробил по воротам соперника 16 раз, семь раз попав в створ. Парижане владели мячом 63% игрового времени.

ПСЖ после этой победы набрал 66 очков и продолжает погоню за лидером — «Лиллем», который накануне обыграл «Метц» 2:0 и имеет 69 очков. В следующем матче Лиги 1 ПСЖ примет «Сент-Этьенн» 18 апреля.

Страсбур
1:4
Первый тайм: 0:3
ПСЖ
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