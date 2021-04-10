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21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Удаление Ибрагимовича не помешало «Милану» победить «Парму»

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Милан» в гостях победил «Парму» — 3:1.

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Источник: Reuters

Счёт в матче на восьмой минуте с передачи Златана Ибрагимовича открыл Анте Ребич. Удвоил преимущество гостей Франк Кессье на 44-й минуте.

На 60-й минуте матча прямую красную карточку получил Ибрагимович — очевидно, что шведский форвард сказал что-то резкое в адрес арбитра встречи Фабио Марески в момент паузы в матче.

Перед этим Златана атаковали сзади в верховой борьбе за мяч. «Парма» в большинстве смогла забить один гол — с передачи 35-летнего Грациано Пелле отличился Риккардо Гальоло. На четвёртой добавленной минуте «Милан» убежал в контратаку, и Рафаэл Леау забил третий гол своей команды.

Россонери набрали 63 очка и сохранили второе место в таблице Серии А. «Парма» остается на предпоследнем, 19-м месте.

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Первый тайм: 0:2
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