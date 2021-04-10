Стало известно, что сказал Ибрагимович судье перед удалением в матче с «Пармой»

Шведский форвард получил прямую красную карточку на 60-й минуте после того, как что-то сказал судье.



«Мне нравится, когда мои игроки уважают и отражают те же ощущения, что присутствуют в коллективе. Это была непростая неделя, потому что мы знали, что не соответствовали миланским стандартам в игре против “Сампдории”.



С “Пармой” сложно играть, на одном из этапов игры мы сами всё испортили, но главное — победили. Статистика показывает, что нам лучше играть в гостях. Это странно, и мы пытаемся понять причины, но игры без зрителей очень похожи.



Мы хотим вернуть “Милан” в Лигу чемпионов, но у нас сильная конкуренция со стороны “Ювентуса”, “Аталанты”, “Наполи”, “Лацио” и “Ромы”, поэтому мы должны идти от игры к игре и продолжать набирать очки. Все эти команды способны выиграть восемь-девять встреч подряд.



Что касается удаления Златана, то он сказал мне, что какое-то время что-то обсуждал с рефери, но не проявил неуважения и точно не оскорбил его. Ибрагимович сказал мне, что последнее, что он сказал судье, было: “Значит, вас не интересует то, что я хочу сказать?” Меня там не было, и я не разговаривал с Мареской, так что не знаю», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.