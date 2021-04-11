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00:34 (мск), источник: Sport24

«Реал» выстоял в ураганном класико: вели 2:0, доигрывали в меньшинстве и чуть не упустили победу на 94-й минуте

Пятка Бензема, штрафной Крооса и неудачшийся камбэк «Барселоны».

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«Мадрид» идеально провел тяжелейшую неделю сезона: во вторник «Реал» оставил прилично сил в матче с «Ливерпулем» (3:1), восстанавливался и только после этого начал готовиться к определяющему моменту чемпионской гонки.

У «Барсы» перед класико была фора в сутки, но команда Зидана все равно выглядела мощнее, энергичнее и свежее. Каталонцев хватило на 13 минут: пока Месси просил штрафной, «Реал» разогнал атаку, в которой Вальверде выжег центр, Лукас Васкес заметил Бензема, а Карим эффектно пробил тер Штегена пяткой. Просто вау!

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Это первый гол француза в 9 последних матчей с «Барселоной».

Неудивительно, что серия прервалась именно сейчас, когда Бензема набрал бешеную форму: он забивает в семи играх чемпионата Испании подряд.

«Реал» второй раз в сезоне забивает в класико быстрый гол. В первом круге «Мадрид» открыл счет уже на 5-й минуте.

К моменту второго гола «Реала» у «Барсы» было 0 попаданий в створ. Пропускать от Крооса было особенно неприятно: мяч влетел в сетку после двойного рикошета.

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Тони стал четвертым игроком в истории, которому удалось забить со штрафного в класико с начала века. Ранее со штрафного забивал Роберто Карлос (в 2000 году), Роналдиньо (2005) и Лионель Месси (дважды в 2012-м).

Самый убойной момент каталонцев до перерыва создал Месси: перед подачей с углового Лео заметил, что Куртуа сместился к ближней штанге, и классно закрутил в дальнюю девятку. Для «сухого листа» не хватило несколько сантиметров — «Мадрид» спасла штанга.

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Во втором тайме стадион «Альфредо Ди Стефано» накрыл мощнейший шторм, а оборону «Реал» — прессинг «Барсы», которая вернулась в игру благодаря Оскару Мингесе, впервые отличившемуся в гостевом матче.

Более удачного момента просто не существовало!

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После этого началась настоящая рубка: ливень усилился настолько, что Месси попросил сухую майку и новое термобелье, арбитр запутался в проводах радиосвязи, а обе команды раскрылись и чуть ли не в каждой атаке создавали убийственные моменты.

«Барса» преобразилась: во втором тайме команда Кумана забрала мяч (владение — 69%), в два раза чаще била по воротам (12 ударов против 6 у «Реала») и чуть не сравняла на последней секунде. К этому моменту «Мадрид» отбивался вдесятером: на 90-й у Каземиро сдали нервы; бразилец срубил Мингесу, привез опасный штрафной и оставил команду в меньшинстве.

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На 94-й «Барса» почти исполнила камбэк: на финальный штрафной к чужим воротам прибежал тер Штеген, но угроза пришла не от него — Мариба в упор зарядил в перекладину, кипер «Барсы» пытался добить, а скамейка «Реала» наконец-то выдохнула. После ядерного промаха каталонцев судья дал финальный свисток и зафиксировал вторую победу «Мадрида» в класико в течение одного сезона (такое случилось впервые за 19 лет).

Она позволила банде Зидана возглавить таблицу Ла Лиги, но у «Атлетико» игра в запасе. Финал чемпионской гонки в Испании будет огненным!

Реал
2:1
Первый тайм: 2:0
Барселона
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