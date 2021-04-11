«Реал» обыграл «Барселону» 3 раза подряд впервые за 43 года

Как сообщает Gracenote Live, «Реал» выиграл оба матча в чемпионате у «Барселоны» впервые с сезона-2007/08. Тогда под руководством Бернда Шустера сливочные победили на выезде со счетом 1:0, а дома разгромили соперника — 4:1.

Кроме того, «Реал» выиграл у «Барселоны» в третий раз подряд во всех турнирах — во втором круге сезона-2020/21 сливочные обыграли соперника у себя дома со счетом 2:0. «Реал» одержал 3 победы подряд над «Барселоной» впервые с 1978 года.