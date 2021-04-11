Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.04
Монпелье
Марсель
33
Футбол. Зарубежный
10.04
Реал
Барселона
21
Футбол. Зарубежный
10.04
Удинезе
Торино
01
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
10.04
Штутгарт
Боруссия Д
23
Футбол. Зарубежный
10.04
Кристал Пэлас
Челси
14
Футбол. Зарубежный
10.04
Эйбар
Леванте
01
Футбол. Премьер-лига
10.04
Ростов
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
10.04
Парма
Милан
13
Футбол. Зарубежный
10.04
Страсбур
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
10.04
Атлетик
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
10.04
Ливерпуль
Астон Вилла
21
Футбол. Премьер-лига
10.04
Уфа
Ахмат
30
Футбол. Зарубежный
10.04
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
43
Футбол. Зарубежный
10.04
Бавария
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
10.04
Вердер
РБ Лейпциг
14
Футбол. Зарубежный
10.04
Герта
Боруссия М
22
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
10.04
Специя
Кротоне
32
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Нант
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Краснодар
Футбол. Зарубежный
14:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
10.04
Хетафе
Кадис
01
Футбол. Зарубежный
10.04
Манчестер Сити
Лидс
12
Футбол. Премьер-лига
10.04
Химки
Тамбов
10
Все события
Фоторепортажи
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
01:00 (мск), источник: Sport24

«Реал» обыграл «Барселону» 3 раза подряд впервые за 43 года

10 апреля «Реал» в Мадриде обыграл «Барселону» в матче 30-го тура Ла Лиги — 2:1. В первом круге мадридцы также выиграли у каталонцев, добыв победу на выезде — 3:1.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Как сообщает Gracenote Live, «Реал» выиграл оба матча в чемпионате у «Барселоны» впервые с сезона-2007/08. Тогда под руководством Бернда Шустера сливочные победили на выезде со счетом 1:0, а дома разгромили соперника — 4:1.

Кроме того, «Реал» выиграл у «Барселоны» в третий раз подряд во всех турнирах — во втором круге сезона-2020/21 сливочные обыграли соперника у себя дома со счетом 2:0. «Реал» одержал 3 победы подряд над «Барселоной» впервые с 1978 года.

Реал
2:1
Первый тайм: 2:0
Барселона
 «Страшно смотреть, как девушка падает в нокаут». Красотка из России нокаутировала американку за 29 секунд: видео
«Отдала за этот стыд 35 баксов». Жена русского хоккеиста показала маникюр, который ей сделали в США
«Реал» выстоял в класико: вели 2:0, доигрывали в меньшинстве
Слуцкий впервые за 7 лет обыграл Карпина
Гол экс-игрока «Зенита» помог ПСЖ разгромить «Страсбург»
СКА сократил отставание в финале Западной конференции КХЛ
Клуб НХЛ расторг контракт с олимпийским чемпионом из России
«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби
Удаление Ибрагимовича не помешало «Милану» победить
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь