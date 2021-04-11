Месси не забивает в класико после перехода Роналду в «Ювентус»

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По окончании сезона-2017/18 Криштиану Роналду покинул мадридский клуб и перешел в «Ювентус».

Тот матч завершился со счетом 2:2. В нем забили как Месси, так и Роналду.

Аргентинец не забивает в семи матчах против «Реала» подряд. Это самая длинная серия без голов в матчах против «королевского клуба» в его карьере.