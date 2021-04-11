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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Могли забивать еще больше». Тихонов — о волевой победе «Астаны»

«Астана» разгромила «Атырау» в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу. Столичная команда пропустила первой, однако смогла качественно отыграться. Главный тренер клуба Андрей Тихонов прокомментировал успех.

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«К сожалению, начало матча для нас сложилось очень плохо, допустили много ошибок в простых ситуациях, которые и привели к пропущенному голу. После того как счет стал 0:1, сумели взять игру под контроль, создали большое количество моментов, могли забить еще больше, но не всегда хватало хладнокровия в атаке.

Второй тайм был обоюдоострым с точки зрения голевых моментов, могли забивать еще больше, как мы, так и соперник, но за нас сегодня отлично сыграл наш вратарь. В целом я очень рад этой победе и особенно тому, что ребята начали выполнять установки, над которыми мы работаем на тренировках.

К сожалению, не все замены сыграли так, как мы планировали. Но мы строим новую команду, тот же Аймбетов сыграл лишь второй матч за «Астану», Кике Кадето только дебютировал, тем же Куату и Чуперке только предстоит полностью адаптироваться под наш футбол. Впереди у нас еще много работы, но мы с оптимизмом смотрим вперед", — цитирует специалиста пресс-служба «Астаны».

Для «Астаны» это вторая победа в текущем сезоне, команда набрала восемь очков и делит 2−4-е места с «Таразом» и «Тоболом» (по восемь баллов). «Атырау» очков пока не набрал. Лидирует «Кайрат» с десятью баллами.

Астана
6:2
Первый тайм: 0:0
Атырау
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