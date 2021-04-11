«Могли забивать еще больше». Тихонов — о волевой победе «Астаны»

«К сожалению, начало матча для нас сложилось очень плохо, допустили много ошибок в простых ситуациях, которые и привели к пропущенному голу. После того как счет стал 0:1, сумели взять игру под контроль, создали большое количество моментов, могли забить еще больше, но не всегда хватало хладнокровия в атаке.

Второй тайм был обоюдоострым с точки зрения голевых моментов, могли забивать еще больше, как мы, так и соперник, но за нас сегодня отлично сыграл наш вратарь. В целом я очень рад этой победе и особенно тому, что ребята начали выполнять установки, над которыми мы работаем на тренировках.

К сожалению, не все замены сыграли так, как мы планировали. Но мы строим новую команду, тот же Аймбетов сыграл лишь второй матч за «Астану», Кике Кадето только дебютировал, тем же Куату и Чуперке только предстоит полностью адаптироваться под наш футбол. Впереди у нас еще много работы, но мы с оптимизмом смотрим вперед", — цитирует специалиста пресс-служба «Астаны».