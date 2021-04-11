Месси не может забивать без Криштиану Роналду. После поражения в класико «Барселона» обречена

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Засуха Месси

Лео Месси мог забить гениальный гол, в концовке первого тайма закрутив мяч в ворота с углового, однако «Реал» спасла штанга. После другого корнера был удар в упор, парированный Тибо Куртуа. В этом можно усмотреть чистое невезение, а можно — систему. Дело в том, что аргентинец не может набрать в класико ни одного результативного балла с момента отъезда в Италию Криштиану Роналду. А ведь «Барселона» провела за это время семь матчей с непримиримым соперником. В них Месси провел на поле 567 минут, нанес 21 удар, но ни один из них не принес успеха.

Вместе с тем одно достижение Месси установил. Точнее — повторил. Субботнее класико стало для него 45-м в карьере, что позволило сравняться с пропускавшим игру из-за травмы капитаном «Реала» Серхио Рамосом. А вот по количеству победных матчей против самого принципиального соперника Месси делит второе место с одноклубником Серхио Бускетсом. У них по 19 таких встреч, и чтобы догнать легенду «Реала» Пако Хенто, аргентинцу для начала необходимо подписать новый контракт с каталонцами.

В субботу на поле стадиона имени Альфредо Ди Стефано не было ни одного автора последних 11 голов в ворота «Реала». Малком, Луис Суарес, Иван Ракитич и Артуро Видаль покинули «Барселону». Филиппе Коутинью и Ансу Фати травмированы, а отметившийся в одном из класико автоголом защитник «Реала» Рафаэль Варан пропускал матч из-за коронавируса. В итоге Оскар Мингеса забил в первом класико в карьере. Предыдущим столь же успешным дебютантом в составе сине-гранатовых был Малком.

Серия Бензема и штрафной Крооса

На противоположном полюсе от Месси находится нападающий «Реала» Карим Бензема. Француз набрал сумасшедшую форму, и его красивейший гол пяткой позволил продлить результативную серию в ла лиге до семи матчей. На этом отрезке бомбардир мадридцев забил 9 мячей. В XXI веке аналогичные отрезки выдавали три игрока сливочных — Руд ван Нистерой, Криштиану Роналду (четыре раза) и Гарет Бэйл.

Что до класико с участием француза, то с учетом всех турниров Бензема поразил ворота «Барсы» в десятый раз. До лучших бомбардиров «Реала» — отличившихся по 18 раз Роналду и Альфредо Ди Стефано — очень далеко. Однако форвард сделал шаг вперед, сравнявшись с Уго Санчесом и Хуанито. Ближайший ориентир — забивший 12 голов Карлос Сантильяна.

Второе же взятие ворот «Барселоны» получилось особенным вдвойне. Во-первых, это первый гол Тони Крооса в 17-м для него класико, и он стал шестым немцем, поражавшим цель в таких играх. Во-вторых, «Реал» в этом веке не забивал каталонцам со штрафных. Последний успех датируется февралем 2000 года, когда отличился Роберто Карлос.

У «Реала» выросли шансы на титул?

После субботнего матча «Реал» оторвался от «Барселоны» по числу побед в класико в официальных матчах — 98:96. Данный результат — прямая заслуга Зинедина Зидана, который взял верх над сине-гранатовыми третий раз подряд. Тренерам «Королевского клуба» подобное не удавалось с 1979 года.

Кроме того, Зизу взял у «Барсы» шесть очков в рамках одного сезона. У сливочных не было стопроцентного результата с чемпионата-2007/08 (1:0, 4:1). Тогда под руководством Бернда Шустера мадридцы завоевали чемпионский титул.

Двойной успех — в принципе почти гарантия титула. Если брать последние десять подобных случаев, то в девяти «Реал» становился первым. Единственное исключение — сезон-1983/84, когда чемпионом стал «Атлетик» из Бильбао.