Футболисты «Минска» не удержали победу над БАТЭ в чемпионате Беларуси

Встреча на поле ФК «Минск» прошла с преимуществом гостей, однако преодолеть оборону хозяев им долго не удавалось. Более того, минчане отлично сыграли на контратаках: в начале второго тайма Максим Касараб и Кирилл Зинович дважды поразили ворота Антона Чичкана. Борисовчане проявили бойцовский характер и сумели уйти от поражения: на 82-й минуте Павел Рыбак сократил разрыв, а в компенсированное время Максим Скавыш с пенальти сравнял счет — 2:2.