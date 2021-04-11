Футболисты «Минска» не удержали победу над БАТЭ в чемпионате Беларуси

Встреча на поле ФК «Минск» прошла с преимуществом гостей, однако преодолеть оборону хозяев им долго не удавалось. Более того, минчане отлично сыграли на контратаках: в начале второго тайма Максим Касараб и Кирилл Зинович дважды поразили ворота Антона Чичкана. Борисовчане проявили бойцовский характер и сумели уйти от поражения: на 82-й минуте Павел Рыбак сократил разрыв, а в компенсированное время Максим Скавыш с пенальти сравнял счет — 2:2.
Лидер турнира, действующий чемпион страны «Шахтер» примет в Солигорске гостей из «Сморгони». В Мозыре местная «Славия» встретится с «Витебском», а «Гомель» у себя дома будет соперничать с гродненским «Неманом».
Результаты остальных встреч: «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск) — 1:1, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест) — 0:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Спутник» (Речица) — 0:1.
Положение команд: «Шахтер» — 9 очков, «Динамо» (Брест) — 8, «Динамо» (Минск) — 8, БАТЭ — 8, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Ислочь» — 6, «Энергетик-БГУ» — 4, «Гомель» — 4, «Минск» — 4, «Слуцк» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Витебск» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.
Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей («Гомель»), Дембо Дарбо («Шахтер»), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по три мяча.