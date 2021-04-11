«Гомель» победил «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» одержали вторую победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» одержали вторую победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня гомельчане на своей арене обыграли гостей из гродненского «Немана» со счетом 2:0. В первом тайме голевой дубль оформил нападающий хозяев поля Андрей Соловей, отличившийся на 11-й и 33-й минутах встречи.
Позже лидер турнира, действующий чемпион страны «Шахтер» примет в Солигорске гостей из «Сморгони», а в Мозыре местная «Славия» встретится с «Витебском».
Результаты остальных встреч: «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск) — 1:1, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест) — 0:1, «Минск» — БАТЭ (Борисов) — 2:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Спутник» (Речица) — 0:1.
Положение команд: «Шахтер» — 9 очков, «Динамо» (Брест) — 8, «Динамо» (Минск) — 8, БАТЭ — 8, «Гомель» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Ислочь» — 6, «Минск» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Слуцк» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Витебск» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.
Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей («Гомель»), Дембо Дарбо («Шахтер»), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по три мяча.