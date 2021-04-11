«Ювентус» победил «Дженоа», «Наполи» обыграл «Сампдорию»

В составе туринской команды отличились полузащитники Деян Кулушевски и Уэстон Маккенни и нападающий Альваро Мората. У генуэзцев забил форвард Джанлука Скамачча.

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В другой встрече «Наполи» обыграл «Сампдорию» благодаря мячам полузащитника Фабиана Руиса и нападающего Виктора Осимхена.

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