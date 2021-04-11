«Ювентус» победил «Дженоа», «Наполи» обыграл «Сампдорию»
«Ювентус» одержал победу над «Дженоа» со счетом 3:1 в матче 30-го тура Серии А.
«Ювентус» одержал победу над «Дженоа» со счетом 3:1 в матче 30-го тура Серии А.
В составе туринской команды отличились полузащитники Деян Кулушевски и Уэстон Маккенни и нападающий Альваро Мората. У генуэзцев забил форвард Джанлука Скамачча.
В другой встрече «Наполи» обыграл «Сампдорию» благодаря мячам полузащитника Фабиана Руиса и нападающего Виктора Осимхена.
В еще одной игре «Лацио» вырвал победу над «Вероной» (0:0). Гол на 2-й добавленной минуте забил полузащитник Сергей