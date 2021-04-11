«Валенсия» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью. Черышева заменили на 64-й минуте

В составе хозяев голами отметились Даниэль Васс, реализовавший пенальти на 60-й минуте, и Габриэль Паулиста (73), Карлос Солер не реализовал 11-метровый на 29-й минуте. За «Реал Сосьедад» отличились Андер Гевара (33) и Александр Исак (45). Форвард валенсийского клуба Макси Гомес был удален на 80-й минуте, получив две желтые карточки в течение минуты.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте, не сумев отличиться результативными действиями. Россиянин впервые за восемь матчей попал в заявку команды. Ранее у футболиста была диагностирована мышечная травма.