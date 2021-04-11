«Монако» разгромил «Дижон» в чемпионате Франции. Головин отдал голевую передачу

Забитым мячом на 50-й минуте отметился Стефан Йоветич, сыгравший на добивании после нереализованного пенальти Виссамом Бен Йеддером, который отметился голом на 63-й минуте и реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте, отметившись голевой передачей.

Россиянин принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

«Монако» не проигрывает на протяжении четырех матчей (3 победы, 1 ничья), клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 65 очков в 32 матчах. «Монако» отстает от лидирующего «Лилля» на четыре очка, от ПСЖ — на одно очко. «Дижон» потерпел тринадцатое поражение кряду и занимает последнее, 20-е место, набрав 15 очков.