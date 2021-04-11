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20:22 (мск), источник: ТАСС

«Монако» разгромил «Дижон» в чемпионате Франции. Головин отдал голевую передачу

ТАСС, 11 апреля. «Монако» победил «Дижон» со счетом 3:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AP 2020

Забитым мячом на 50-й минуте отметился Стефан Йоветич, сыгравший на добивании после нереализованного пенальти Виссамом Бен Йеддером, который отметился голом на 63-й минуте и реализовал 11-метровый на 89-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте, отметившись голевой передачей.

Россиянин принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

«Монако» не проигрывает на протяжении четырех матчей (3 победы, 1 ничья), клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 65 очков в 32 матчах. «Монако» отстает от лидирующего «Лилля» на четыре очка, от ПСЖ — на одно очко. «Дижон» потерпел тринадцатое поражение кряду и занимает последнее, 20-е место, набрав 15 очков.

В следующем туре «Монако» в гостях 18 апреля сыграет против «Бордо», «Дижон» в этот же день дома примет «Ниццу».

Монако
3:0
Первый тайм: 0:0
Дижон
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