«Рома» на своем поле обыграла «Болонью» в Серии А
В Италии завершился матч 30-го тура Серии А, в котором «Рома» дома обыграла «Болонью» со счетом 1:0.
В Италии завершился матч 30-го тура Серии А, в котором «Рома» дома обыграла «Болонью» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе хозяев забил Борха Майораль на 44-й минуте встречи.
«Рома» набрала в 30 матчах 54 очка и с этим показателем занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья», в активе которой 34 очка после 30 туров, находится на 11-й позиции.