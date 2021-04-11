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22:28 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» упрочил лидерство в чемпионате Беларуси по футболу

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» продолжили победную серию в стартовых матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Свою четвертую викторию подряд действующие чемпионы страны одержали в Соигорске, уверенно обыграв новобранца высшей лиги «Сморгонь» со счетом 3:0. На 8-й минуте Егор Филипенко забил первый мяч, а во втором тайме Никола Антич и Игорь Иванович довели дело до разгрома.

Все главные конкуренты «Шахтера» в четвертом туре потеряли очки. Брестское и минское «Динамо» разошлись миром 1:1, а борисовский БАТЭ сыграл вничью с «Минском» — 2:2.

Футболисты «Гомеля» переиграли на своем поле гостей из гродненского «Немана» со счетом 2:0. Голевой дубль оформил Андрей Соловей, который стал лидером бомбардирской гонки, забив 5 мячей. С таким же результатом «Витебск» обыграл в Мозыре местную «Славию». Здесь два гола забил Руслан Теверов.

Результаты остальных встреч: «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Рух» (Брест) — 0:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Спутник» (Речица) — 0:1.

Положение команд после четырех туров: «Шахтер» — 12 очков, «Динамо» (Брест) — 8, «Динамо» (Минск) — 8, БАТЭ — 8, «Гомель» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Ислочь» — 6, «Минск» — 5, «Витебск» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Слуцк» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.

В следующем туре встречаются:

16 апреля

«Спутник» — «Ислочь», «Витебск» — «Слуцк».

17 апреля

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Неман» — «Минск», БАТЭ — «Энергетик-БГУ», «Шахтер» — «Славия».

18 апреля

«Динамо» (Минск) — «Гомель», «Рух» — «Сморгонь».

Сморгонь
3:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
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