«Арсенал» разгромил худшую команду АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 11 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Александр Ляказетт, еще один мяч забил Габриэль Мартинелли.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 45 очков и выйти на девятое место в чемпионате. «Шеффилд» с 14 очками остается худшей командой АПЛ, занимая последнюю, 20-ю позицию.