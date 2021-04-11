«Аталанта» победила «Фиорентину» в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену
ТАСС, 11 апреля. Футболисты «Аталанты» обыграли «Фиорентину» со счетом 3:2 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии.
ТАСС, 11 апреля. Футболисты «Аталанты» обыграли «Фиорентину» со счетом 3:2 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голы забили Дуван Сапата (13-я и 40-я минуты) и Йосип Иличич (70, с пенальти). У проигравших дважды отличился Душан Влахович (57, 66). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на 86-й минуте матча, заменив Сапату. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку команды
«Аталанта» одержала четвертую победу подряд в чемпионате Италии и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 30 матчах. «Фиорентина» идет 15-й, имея в активе 30 очков после 30 встреч.
В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 18 апреля примут туринский «Ювентус», а «Фиорентина» днем ранее в гостях встретится с «Сассуоло».