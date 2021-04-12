«Лион» разгромил «Анже» благодаря дублю Мемфиса Депая

Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» (Лион, Франция) и завершилась со счётом 3:0. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Микаэль Лесаж.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Голом отметился нападающий «Лиона» Мемфис Депай. На 41-й минуте преимущество «ткачей» удвоил бразильский хавбек Лукас Пакета. Точку в матче на 83-й минуте поставил всё тот же Депай. Нидерландец оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Лиона».