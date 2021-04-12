«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Бетисом». Отрыв от «Реала» составляет 1 очко
В Ла Лиге сыгран матч 30-го тура. «Бетис» принимал «Атлетико» и сумел отобрать очки у мадридцев. Матч проходил в Севилье и завершился вничью (1:1).
В Ла Лиге сыгран матч 30-го тура. «Бетис» принимал «Атлетико» и сумел отобрать очки у мадридцев. Матч проходил в Севилье и завершился вничью (1:1).
Оба гола были забиты в первом тайме. На 5-й минуте Янник Карраско после передачи Анхеля Корреа вывел «Атлетико» вперед. Хозяева отыгрались на 20-й минуте. Кристиан Тельо восстановил равенство на табло, а в роли ассистента выступил Алекс Морено.
«Атлетико» набрал 67 очков и поднялся на 1-е место, в 1 очке от «Реала». «Бетис» с 47 очками идет 6-м.