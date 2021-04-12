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8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
00:54 (мск), источник: Sport24

«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Бетисом». Отрыв от «Реала» составляет 1 очко

В Ла Лиге сыгран матч 30-го тура. «Бетис» принимал «Атлетико» и сумел отобрать очки у мадридцев. Матч проходил в Севилье и завершился вничью (1:1).

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Оба гола были забиты в первом тайме. На 5-й минуте Янник Карраско после передачи Анхеля Корреа вывел «Атлетико» вперед. Хозяева отыгрались на 20-й минуте. Кристиан Тельо восстановил равенство на табло, а в роли ассистента выступил Алекс Морено.

«Атлетико» набрал 67 очков и поднялся на 1-е место, в 1 очке от «Реала». «Бетис» с 47 очками идет 6-м.

Бетис
1:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
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