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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

В России назвали имя нового главного тренера «Шахтера»

Бывший рулевой «Анжи», «Ахмата» и «Чайки» Магомед Адиев может возглавить «Шахтер». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

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Источник: РИА "Новости"

«Представители «горняков» уже контактировали с Адиевым, он сейчас изучает перспективы переезда на работу в другую страну.

Я связался с Адиевым и задал ему вопрос в лоб, но он ответил уклончиво: «Есть ряд клубов, которые мной интересуются, но пока о конкретике говорить трудно», — ответил уроженец Грозного.

Думаю, что «Шахтер» — это хорошее место, чтобы реанимировать слегка потухшую после «Чайки» карьеру этого российского специалиста", — говорится в сообщении.

Напомним, что 10 апреля «Шахтер» объявил об отставке Али Алиева. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Финонченко. В текущем сезоне КПЛ карагандинцы стартовали с победы, после чего потерпели три поражения подряд.

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