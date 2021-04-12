В России назвали имя нового главного тренера «Шахтера»
Бывший рулевой «Анжи», «Ахмата» и «Чайки» Магомед Адиев может возглавить «Шахтер». Об этом сообщает
Бывший рулевой «Анжи», «Ахмата» и «Чайки» Магомед Адиев может возглавить «Шахтер». Об этом сообщает
«Представители «горняков» уже контактировали с Адиевым, он сейчас изучает перспективы переезда на работу в другую страну.
Я связался с Адиевым и задал ему вопрос в лоб, но он ответил уклончиво: «Есть ряд клубов, которые мной интересуются, но пока о конкретике говорить трудно», — ответил уроженец Грозного.
Думаю, что «Шахтер» — это хорошее место, чтобы реанимировать слегка потухшую после «Чайки» карьеру этого российского специалиста", — говорится в сообщении.
Напомним, что 10 апреля «Шахтер» объявил об отставке Али Алиева. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Финонченко. В текущем сезоне КПЛ карагандинцы стартовали с победы, после чего потерпели три поражения подряд.