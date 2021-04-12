В России назвали имя нового главного тренера «Шахтера»

«Представители «горняков» уже контактировали с Адиевым, он сейчас изучает перспективы переезда на работу в другую страну.

Я связался с Адиевым и задал ему вопрос в лоб, но он ответил уклончиво: «Есть ряд клубов, которые мной интересуются, но пока о конкретике говорить трудно», — ответил уроженец Грозного.

Думаю, что «Шахтер» — это хорошее место, чтобы реанимировать слегка потухшую после «Чайки» карьеру этого российского специалиста", — говорится в сообщении.