«Головин был нашим созидателем»: что пишут во Франции про российского полузащитника
Мнения французских СМИ и болельщиков об Александре Головине и игре «Монако» против «Дижона» (3:0).
Мнения французских СМИ и болельщиков об Александре Головине и игре «Монако» против «Дижона» (3:0).
France Football в своем обзоре матча назвал ключевым моментом вариативность игры монегасков: «Гибкость. Качество
Большинство французских изданий, естественно, концентрирует внимание на сверхудачном выходе на замену Бен Йеддера, который в 2021 году с десятью мячами является лучшим бомбардиром лиги 1. Но все отмечают, что и заработанный им пенальти, и первый гол — результат проникающих передач Головина.
«В первом тайме атакующий полузащитник был одним из немногих монегасков, проявивших креативность, даже если ему не помогали. По возвращении из раздевалки россиянин отправил Бен Йеддера в штрафную в эпизоде с первым пенальти, а потом предложил результативную передачу своему нападающему», — говорится в комментарии портала Maxifoot.
Это издание выставило Головину семерку. Больше на половину балла получил только Бен Йеддер. По 6,5 заслужили Йоветич и Фабрегас. Случай с испанцем — то самое редкое исключение из правил, ведь во Франции почти никогда не ставят оценок вышедшим на замену футболистам. Худшим же, с тройкой, оказался замененный в перерыве Диоп, который конкурирует с Головиным на позиции левого инсайда.
В свою очередь Monaco Tribune команду по случаю победы оценил менее строго. Ниже пяти баллов не получил никто, а Бен Йеддер удостоился восьмерки. У Йоветича и Головина — семерки. В комментарии к игре Александра отмечены два момента — голевая передача и то, что его собственные удары не привели к взятию ворот, однако последнее было компенсировано большим количеством острых пасов.
Теперь — мнения болельщиков. В обзоре игры на сайте
А лучшей оценкой стала фраза о замене «великолепных Головина и Тшуамени» в концовке игры. Тем не менее российский легионер не фигурирует в рубрике Les Tops et les Flops. Там в качестве пары лучших отмечены Бен Йеддер и Йоветич, а в неудачники записаны Дисаси и Диоп.
«Головин тоже хорош», — не согласился с выбором Oumario.
Это мнение получило поддержку: «Я бы скорее поставил Головина на второе место.
«Головин был нашим созидателем. Много хороших вещей, включая пас на Бен Йеддера», — написал в своем комментарии Matalefique.
На игру российского футболиста обратил внимание даже болельщик лондонского «Арсенала» под ником Avopapi: «Мне нравится Головин в “Монако”, если мы не сможем удержать Эдегора».
В завершение — любопытный факт от статистиков Opta. Согласно их данным, заработавший в этом сезоне 8 ассистентских баллов Головин сделал на одну голевую передачу больше, чем суммарно за два предыдущих чемпионата Франции. В текущем турнире впереди Александра с девятью результативными передачами только Жонатан Бамба из «Лилля» и звезда «Лиона» Мемфис Депай.