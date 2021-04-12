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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

В «Жетысу» ожидается отставка главного тренера. Названо имя кандидата

В «Жетысу» намечается отставка главного тренера Рината Алюетова. Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

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Отмечается, что одним из кандидатов на его место является другой казахстанский специалист Константин Горовенко.

В первых четырех турах талдыкорганцы потерпели три поражения при одной победе с разницей мячей 3−6. Следующую игру семиреченцы проведут в гостях с «Атырау» 14 апреля.

Напомним, что Горовенко тренировал «Жетысу Б» с 2018 по 2020 год. Также возглавлял карагандинский «Шахтер» и «Кайрат-Жастар».

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