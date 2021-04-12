В «Жетысу» ожидается отставка главного тренера. Названо имя кандидата
В «Жетысу» намечается отставка главного тренера Рината Алюетова. Об этом сообщает
В «Жетысу» намечается отставка главного тренера Рината Алюетова. Об этом сообщает
Отмечается, что одним из кандидатов на его место является другой казахстанский специалист Константин Горовенко.
В первых четырех турах талдыкорганцы потерпели три поражения при одной победе с разницей мячей 3−6. Следующую игру семиреченцы проведут в гостях с «Атырау» 14 апреля.
Напомним, что Горовенко тренировал «Жетысу Б» с 2018 по 2020 год. Также возглавлял карагандинский «Шахтер» и «Кайрат-Жастар».