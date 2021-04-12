В «Жетысу» ожидается отставка главного тренера. Названо имя кандидата

Отмечается, что одним из кандидатов на его место является другой казахстанский специалист Константин Горовенко.

В первых четырех турах талдыкорганцы потерпели три поражения при одной победе с разницей мячей 3−6. Следующую игру семиреченцы проведут в гостях с «Атырау» 14 апреля.