Вдохновленная молодежь, эффективные иностранцы, влияние Минасяна. Как «Тараз» стал самой привлекательной командой КПЛ

Фигура Минасяна, безусловно, главная в столь успешном старте «Тараза». И пока это первая большая удача для молодого спортивного директора клуба Нуртаса Кургулина, который, по сути, стал инициатором приглашения армянского специалиста в «Тараз».

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сразу обозначил одно условие для Минасяна — в клубе будет не больше пяти иностранцев. Тренер спокойно принял такой «лимит» и взялся за работу. Минасян сразу же поразил практически всех тренеров, оставшихся с прошлых лет и персонал клуба невероятно вкрадчивой и детальной работой во всем. Из простых и понятных примеров изменений при новом тренере — питание, говорят, что Минасян полностью изменил рацион для игроков и был в некотором шоке, как футболисты питались до его прихода.

В интервью Vesti.kz Вардан Размикович признался, что отсмотрел на сборах большое количество футболистов, в том числе местных. Более того, он сразу же принялся омолаживать команду, но при этом вдохновил уже опытных ребят, которые давно не показывали столь яркого и качественного футбола, как сейчас, наиболее яркий пример — Бауыржан Байтана.

Предыдущие тренеры «Тараза» также подтягивали молодежь к составу, но Минасян принялся это делать в гораздо более глобальном смысле. Уже через несколько тренировочных недель тренер определился с вратарями, сделав ставку в качестве первого номера на Мухаммеджана Сейсена, а также добавив в эту линию 20-летнего Станислава Щербакова.

Минасян неожиданно отцепил от команды Бекзата Шадманова и Валерия Каршакевича — безусловных лидеров обороны прошлого сезона, но опять же он объяснил это решение. Пока нельзя однозначно сказать, правильным ли был размен Ахметова на Шадманова, но вот замена Каршакевича на Фейда Обилора уже выглядит едва ли не лучшим кадровым решением Минасяна. Нигерийский защитник выдал очень сильный старт сезона, и, по информации источников, знакомых с ситуацией, к игроку уже присматриваются лидеры КПЛ.

В полузащите Минасян искал местного игрока, который сможет умело управлять игрой, и ему такого нашли. Марат Шахметов в команде, где мяч разыгрывается низом, где нет вертикального, контратакующего стиля, чувствует себя как рыба в воде. Рядом с опытным Шахметовым тренер поставил более объемного по движению и заточенного больше под разрушение Коджо Альфонса. В этом смысле «Тараз» поддался общей тенденции в лиге, где активно задействуют опорников с африканскими корнями.

Атакующая линия «Тараза» вновь говорит о том, как сверхаккуратно Минасян отнесся к подбору легионеров. Португалец Педро Эуженио и серб Ненад Адамович не просто заиграли, а действительно сразу стали определять игру «Тараза» впереди, при этом никто из них не чурается черновой работы, которую требует тренер. Также подчеркивает особое внимание к селекции иностранцев долгий поиск нападающего со стороны Минасяна. Он не хотел брать любого свободного игрока на рынке, Минасян отсмотрел несколько сотен (!) кандидатов на эту позицию и вообще не боялся начать сезон с молодым Абылайханом Жумабеком. К слову, по информации наших коллег, иностранного форварда, вроде бы, нашли и таким образом закрыли пятую, последнюю позицию легионера.

В итоге, сейчас «Тараз» в тройке лидеров. Безусловно, в таком старте есть эмоциональная составляющая. Команде очень помогла волевая и наполненная адреналином победа над «Кайсаром» в первом туре. Дальше подопечные Минасяна по всем показателям должны были побеждать оборонительный «Кызыл-Жар», а потом сыграли вничью с «Кайратом» на выезде (что взбесило даже боссов алматинского клуба). Яркая, крупная победа в недавнем матче с «Шахтером» — олицетворение идеального пазла для нынешнего «Тараза».

Легионеры не отбывают номер, а дают результат, местные игроки вдохновлены современными и новыми идеями тренера, сам коуч объединил вокруг себя не только свой штаб, но и всех работников клуба, молодые игроки действительно верят, что им дадут полноценный шанс — это все составляющие успеха клуба.