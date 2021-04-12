БАТЭ стал партнером ЮНИСЕФ в Беларуси

В ФК БАТЭ отлично понимают, что популярность футбола как командной игры и авторитет спортсменов могут служить для детей примером здорового образа жизни и способствовать развитию позитивных привычек и моделей поведения. Используя экспертизу ЮНИСЕФ, в клубе рассчитывают сделать посещение матчей еще более дружественным для детей и подростков.

В планы двух организаций входят развитие позитивной и дружелюбной культуры поддержки болельщиками на трибунах «Борисов-Арены», создание детской инклюзивной зоны, где семьи смогут получить знания по различным аспектам детства; организация совместных проектов по сбору средств для программы «Семья каждому ребенку», которая помогает детям с инвалидностью восстановить контакт с биологической семьей или найти приемных родителей.

Так, в течение 2021 года клуб предоставит несколько лотов, среди которых, например, возможность поучаствовать в тренировке команды. Информация о них появится в социальных сетях ФК БАТЭ и ЮНИСЕФ в Беларуси.

«Мы рады сотрудничать с ЮНИСЕФ в Беларуси, который поддерживают многие известные спортивные клубы по разным видам спорта по всему миру. Для нас это возможность стать частью глобального движения для развития потенциала детей и подростков через спорт. Надеемся быть полезными. Партнерство с ЮНИСЕФ в Беларуси позволит нам усилить работу клуба с семейной аудиторией, детьми и подростками. Тем самым мы подчеркнем, что спорт открыт и доступен для всех», — отметила заместитель генерального директора по маркетингу ФК БАТЭ Алеся Катеринич.

«Любой спорт — это игра. Именно играя, дети развиваются — физически, эмоционально, интеллектуально. Спорт может изменить жизнь детей. Через сотрудничество с легендарным БАТЭ мы будем работать над тем, чтобы спорт стал доступнее, инклюзивнее, безопаснее, обеспечивая и защищая права каждого ребенка», — в свою очередь подчеркнула представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай.

После церемонии подписания меморандума представители двух организаций, а также игроки клуба Андрей Кудравец и Семен Лазарчик посетили родильный дом в Борисове, чтобы вручить подарки от клуба и материалы по ответственному родительству, грудному вскармливанию и пинетки, которые в течение года раздадут новорожденным. Такой знак внимания будет оказан мамам в качестве поздравления с рождением ребенка, это станет своеобразным символом зарождения нового партнерства — ФК БАТЭ и ЮНИСЕФ в 2021 году.