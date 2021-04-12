«Актобе» вернут снятые очки и разрешат играть на домашнем стадионе
Стадион имени Кобланды батыра, который является домашним для ФК «Актобе», будет допущен к проведению матчей
Стадион имени Кобланды батыра, который является домашним для ФК «Актобе», будет допущен к проведению матчей
Разрешение на проведение матчей получит и резервная арена, где были оборудованы раздевалки для команд, судейская комната, место для инспектора, комната для съемочной бригады телевизионной трансляции, а также сооружены платформы для телевизионных камер.
«Как сегодня было продемонстрировано, все указанные Комиссией по сертификации Казахстанской федерации футбола недочеты были оперативно исправлены. В данный момент стадион уже соответствует минимальным инфраструктурным требованиям, чтобы провести на нем весенние матчи
Главный стадион «Актобе» имени Кобланды батыра планомерно подготавливается к сезону. Ночной температурный фон пока не дает возможности прогреться натуральному газону. Тренировки могут привести такое поле в негодность. Поэтому, как только установится постоянная теплая погода, команда получит возможность перейти на основной стадион", — цитирует Абраева сайт ПФЛК.