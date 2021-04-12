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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» вернут снятые очки и разрешат играть на домашнем стадионе

Стадион имени Кобланды батыра, который является домашним для ФК «Актобе», будет допущен к проведению матчей OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, а клубу будут возвращены снятые очки. Об этом по итогам рабочей поездки сообщил руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Разрешение на проведение матчей получит и резервная арена, где были оборудованы раздевалки для команд, судейская комната, место для инспектора, комната для съемочной бригады телевизионной трансляции, а также сооружены платформы для телевизионных камер.

«Как сегодня было продемонстрировано, все указанные Комиссией по сертификации Казахстанской федерации футбола недочеты были оперативно исправлены. В данный момент стадион уже соответствует минимальным инфраструктурным требованиям, чтобы провести на нем весенние матчи OLIMPBET-чемпионата. Профессиональная футбольная лига Казахстана будет ходатайствовать о допуске арены к проведению игр и возврату очков в турнирную таблицу.

Главный стадион «Актобе» имени Кобланды батыра планомерно подготавливается к сезону. Ночной температурный фон пока не дает возможности прогреться натуральному газону. Тренировки могут привести такое поле в негодность. Поэтому, как только установится постоянная теплая погода, команда получит возможность перейти на основной стадион", — цитирует Абраева сайт ПФЛК.

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