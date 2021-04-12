«Актобе» вернут снятые очки и разрешат играть на домашнем стадионе

Разрешение на проведение матчей получит и резервная арена, где были оборудованы раздевалки для команд, судейская комната, место для инспектора, комната для съемочной бригады телевизионной трансляции, а также сооружены платформы для телевизионных камер.

«Как сегодня было продемонстрировано, все указанные Комиссией по сертификации Казахстанской федерации футбола недочеты были оперативно исправлены. В данный момент стадион уже соответствует минимальным инфраструктурным требованиям, чтобы провести на нем весенние матчи OLIMPBET-чемпионата. Профессиональная футбольная лига Казахстана будет ходатайствовать о допуске арены к проведению игр и возврату очков в турнирную таблицу.