Бразильский форвард «Кызыл-Жара» дисквалифицирован

«За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кызыл-Жар” Данило Альмейда дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 10 апреля 2021 года», — говорится на сайте организации.