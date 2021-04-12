Бразильский форвард «Кызыл-Жара» дисквалифицирован
ФК «Кызыл-Жар» на два матча лишился Данило Альмейды, сообщается на сайте КФФ.
ФК «Кызыл-Жар» на два матча лишился Данило Альмейды, сообщается на сайте КФФ.
«За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кызыл-Жар” Данило Альмейда дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 10 апреля 2021 года», — говорится на сайте организации.
Напомним, «Кызыл-Жар» обыграл «Акжайык» на выезде со счетом 1:0. В рамках пятого тура КПЛ петропавловский клуб завтра, 13 апреля, примет дома «Актобе».