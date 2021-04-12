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20:33 (мск), источник: Vesti.kz

Бразильский форвард «Кызыл-Жара» дисквалифицирован

ФК «Кызыл-Жар» на два матча лишился Данило Альмейды, сообщается на сайте КФФ.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Контрольно-дисциплинарный комитет федерации дисквалифицировал бразильского форварда, разобрав матч четвертого тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу против «Акжайыка».

«За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кызыл-Жар” Данило Альмейда дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 10 апреля 2021 года», — говорится на сайте организации.

Напомним, «Кызыл-Жар» обыграл «Акжайык» на выезде со счетом 1:0. В рамках пятого тура КПЛ петропавловский клуб завтра, 13 апреля, примет дома «Актобе».

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