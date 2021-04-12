В Беларуси команда поехала работать в колхоз после серии матчей без побед

«Да, это правда. Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был. Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз.



Никто из футболистов не был против, конечно. Это идея всего коллектива. Легионеры отнеслись нормально. Они же часть команды. Проводили ли что-то подобное раньше? Нет, это в первый раз. Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать. Понравилась ли задумка? Нормально. Если выиграли, значит, всё пошло на пользу» — цитирует Присяжнюка By.tribuna.com.