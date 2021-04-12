Битва «Ордабасы» с «Астаной» и шансы для «Тараза». Превью к пятому туру КПЛ-2021

Футбол. Чемпионат Казахстана. Пятый тур.

13 апреля (вторник)

«Кызыл-Жар» — «Актобе»

Программу пятого тура откроет матч клуба с самой крепкой обороной и одной из самых результативных команд. «Кызыл-Жар» после трех игр (встреча первого тура против «Ордабасы» отложена на поздний срок) сохраняет свои ворота в неприкосновенности. «Актобе» в четырех встречах забил девять голов.

В предыдущем туре петропавловцы за счет автогола соперника обыграли «Акжайык» (1:0), а «Актобе» устроил голевую перестрелку с «Ордабасы» — 4:4.

«Кызыл-Жар» набрал семь очков и занимает шестое место. «Актобе» набрал три балла и расположился на девятой строчке.

Начало матча в Петропавловске в 14:00 по столичному времени.

«Шахтер» — «Акжайык»

Карагандинцы после разгрома от «Тараза» (0:4) и последовавшей за этим отставкой Али Алиева примут «Акжайык». «Горняки», несмотря на единственную победу, из-за неготовности своего стадиона лишены трех очков. Сейчас они наряду с «Атырау» и «Жетысу» замыкают турнирную таблицу.

У «Акжайыка» три очка и десятое место из 14-ти.

Карагандинцы примут уральцев в Нур-Султане на газоне «Астана Арены». Начало встречи в 16:00.

14 апреля (среда)

«Ордабасы» — «Астана»

Центральный матч тура пройдет в среду, 14 апреля, в Шымкенте. Предыдущие игры для обоих клубов сложились по-разному. «Ордабасы» упустил победу над «Актобе» — 4:4, а «Астана» разгромила «Атырау» — 6:2.

В прошлом сезоне в одном матче между этими соперниками была зафиксирована ничья — 1:1, а в другом «Астана» выиграла — 2:1.

Столичный клуб набрал восемь баллов и находится на втором месте. «Ордабасы» с семью очками на пятой строчке.

Начало игры в 16:00.

«Каспий» — «Кайрат»

«Кайрат» в статусе лидера чемпионата встретится с «Каспием», который занимает седьмое место. В предыдущем туре алматинцы разгромили на своем поле «Туран» (5:1), а «Каспий» проиграл «Кайсару» — 1:2.

В прошлом сезоне «Кайрат» дважды выиграл у актауского клуба — 3:0 и 3:1.

Начало матча в 16:00 по времени Нур-Султана.

«Тобол» — «Кайсар»

«Тобол», расположившийся в группе, преследующей «Кайрат» (по восемь очков с «Астаной» и «Таразом»), примет «Кайсар», который занимает восьмое место из 14-ти.

В предыдущем сезоне соперники обменялись победами — «Кайсар» выиграл 2:1, а «Тобол» оказался сильнее со счетом 3:0.

В текущем розыгрыше чемпионата костанайцы выглядят гораздо сильнее южан. В прошлом туре «Тобол» обыграл на выезде «Жетысу» — 2:0, а «Кайсар» в матче с «Каспием» (2:1) одержал первую победу в нынешнем сезоне.

Матч в Костанае начнется в 17:00.

«Атырау» — «Жетысу»

В Атырау сыграют аутсайдеры чемпионата — одноименный клуб и «Жетысу». Причем, хозяева поля проиграли четыре матча из четырех и полноправно замыкают турнирную таблицу, а талдыкорганцы имеют одну победу, но условно лишены трех очков из-за неготовности своего поля.

В предыдущем туре «Атырау» был разгромлен «Астаной» — 2:6, а талдыкорганцы уступили на своем поле «Тоболу» — 0:2.

Начало матча в 18:00 по времени Нур-Султана.

«Туран» — «Тараз»

Туркестанский клуб никак не может одержать первую победу в высшем дивизионе. Возможно, в предстоящем матче он также не сможет выиграть. Дело в том, что соперник «Турана», футбольный клуб «Тараз», феноменально ворвался в лидирующую тройку и по игре выглядит в премьер-лиге едва-ли не лучше всех.

В четвертом туре «Тараз» разгромил «Шахтер» со счетом 4:0, а «Туран» уступил «Кайрату» — 1:5.