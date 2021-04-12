Битва «Ордабасы» с «Астаной» и шансы для «Тараза». Превью к пятому туру КПЛ-2021
13 и 14 апреля состоятся матчи пятого тура
13 и 14 апреля состоятся матчи пятого тура
Футбол. Чемпионат Казахстана. Пятый тур.
«Кызыл-Жар» — «Актобе»
Программу пятого тура откроет матч клуба с самой крепкой обороной и одной из самых результативных команд. «Кызыл-Жар» после трех игр (встреча первого тура против «Ордабасы» отложена на поздний срок) сохраняет свои ворота в неприкосновенности. «Актобе» в четырех встречах забил девять голов.
В предыдущем туре петропавловцы за счет автогола соперника обыграли «Акжайык» (1:0), а «Актобе» устроил голевую перестрелку с «Ордабасы» — 4:4.
«Кызыл-Жар» набрал семь очков и занимает шестое место. «Актобе» набрал три балла и расположился на девятой строчке.
Начало матча в Петропавловске в 14:00 по столичному времени.
«Шахтер» — «Акжайык»
Карагандинцы после разгрома от «Тараза» (0:4) и последовавшей за этим отставкой Али Алиева примут «Акжайык». «Горняки», несмотря на единственную победу,
У «Акжайыка» три очка и десятое место из 14-ти.
Карагандинцы примут уральцев в
«Ордабасы» — «Астана»
Центральный матч тура пройдет в среду, 14 апреля, в Шымкенте. Предыдущие игры для обоих клубов сложились
В прошлом сезоне в одном матче между этими соперниками была зафиксирована ничья — 1:1, а в другом «Астана» выиграла — 2:1.
Столичный клуб набрал восемь баллов и находится на втором месте. «Ордабасы» с семью очками на пятой строчке.
Начало игры в 16:00.
«Каспий» — «Кайрат»
«Кайрат» в статусе лидера чемпионата встретится с «Каспием», который занимает седьмое место. В предыдущем туре алматинцы разгромили на своем поле «Туран» (5:1), а «Каспий» проиграл «Кайсару» — 1:2.
В прошлом сезоне «Кайрат» дважды выиграл у актауского клуба — 3:0 и 3:1.
Начало матча в 16:00 по времени
«Тобол» — «Кайсар»
«Тобол», расположившийся в группе, преследующей «Кайрат» (по восемь очков с «Астаной» и «Таразом»), примет «Кайсар», который занимает восьмое место из 14-ти.
В предыдущем сезоне соперники обменялись победами — «Кайсар» выиграл 2:1, а «Тобол» оказался сильнее со счетом 3:0.
В текущем розыгрыше чемпионата костанайцы выглядят гораздо сильнее южан. В прошлом туре «Тобол» обыграл на выезде «Жетысу» — 2:0, а «Кайсар» в матче с «Каспием» (2:1) одержал первую победу в нынешнем сезоне.
Матч в Костанае начнется в 17:00.
«Атырау» — «Жетысу»
В Атырау сыграют аутсайдеры чемпионата — одноименный клуб и «Жетысу». Причем, хозяева поля проиграли четыре матча из четырех и полноправно замыкают турнирную таблицу, а талдыкорганцы имеют одну победу, но условно лишены трех очков
В предыдущем туре «Атырау» был разгромлен «Астаной» — 2:6, а талдыкорганцы уступили на своем поле «Тоболу» — 0:2.
Начало матча в 18:00 по времени
«Туран» — «Тараз»
Туркестанский клуб никак не может одержать первую победу в высшем дивизионе. Возможно, в предстоящем матче он также не сможет выиграть. Дело в том, что соперник «Турана», футбольный клуб «Тараз», феноменально ворвался в лидирующую тройку и по игре выглядит в
В четвертом туре «Тараз» разгромил «Шахтер» со счетом 4:0, а «Туран» уступил «Кайрату» — 1:5.
Начало игры в 20:00.