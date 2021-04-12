«Барселона» впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes
«Барселона» опередила «Реал» в рейтинге самых ценных футбольных клубов мира по версии Forbes.
«Барселона» опередила «Реал» в рейтинге самых ценных футбольных клубов мира по версии Forbes.
Известное американский
В первой двадцатке сразу 9 клубов из английской
В течение предыдущих 16 лет первое место в рейтинге неизменно занимали либо «Реал» (5 раз), либо «Манчестер Юнайтед» (11).
Рейтинг самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes:
1. «Барселона». Оценочная стоимость — $4,76 млрд;
2. «Реал». Оценочная стоимость — $4,75 млрд;
3. «Бавария». Оценочная стоимость — $4,215 млрд;
4. «Манчестер Юнайтед». Оценочная стоимость — $4,2 млрд;
5. «Ливерпуль». Оценочная стоимость — $4,1 млрд;
6. «Манчестер Сити». Оценочная стоимость — $4 млрд;
7. «Челси». Оценочная стоимость — $3,2 млрд;
8. «Арсенал». Оценочная стоимость — $2,8 млрд;
9. «ПСЖ». Оценочная стоимость — $2,5 млрд;
10. «Тоттенхэм». Оценочная стоимость — $2,3 млрд;
11. «Ювентус». Оценочная стоимость — $1,95 млрд;
12. «Боруссия Дортмунд». Оценочная стоимость — $1,9 млрд;
13. «Атлетико». Оценочная стоимость — $1 млрд;
14. «Интер». Оценочная стоимость — $743 млн;
15. «Эвертон». Оценочная стоимость — $658 млн;
16. «Милан». Оценочная стоимость — $559 млн;
17. «Рома». Оценочная стоимость — $548 млн;
18. «Вест Хэм». Оценочная стоимость — $508 млн;
19. «Лестер». Оценочная стоимость — $455 млн;
20. «Аякс». Оценочная стоимость — $413 млн.