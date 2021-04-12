«Барселона» впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes

Известное американский финансово-экономическое издание опубликовало двадцатку самых дорогих клубов мира. «Барселона», чью стоимость оценили в 4,76 млрд долларов, опередила лидировавший до этого «Реал» ($4,75 млрд) и впервые возглавила подобный рейтинг. Тройку лидеров замкнула «Бавария» ($4,215 млрд).

В первой двадцатке сразу 9 клубов из английской Премьер-лиги и ни одного представителя РПЛ.

В течение предыдущих 16 лет первое место в рейтинге неизменно занимали либо «Реал» (5 раз), либо «Манчестер Юнайтед» (11).

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes: