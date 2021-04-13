Хесус Навас первым в истории «Севильи» одержал 200 побед в Ла Лиге

В составе «Севильи» 86 минут отыграл защитник Хесус Навас. Как сообщает Opta, 35-летний ветеран одержал свою 200-ю победу в Ла Лиге, став первым игроком в истории «Севильи», кому покорилось данное достижение. В чемпионате Испании Навас провел 408 игр.