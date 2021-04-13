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01:01 (мск), источник: Sport24

Хесус Навас первым в истории «Севильи» одержал 200 побед в Ла Лиге

12 апреля в чемпионате Испании состоялся матч 30-го тура между «Сельтой» и «Севильей». Встреча завершилась победой «Севильи» со счетом 4:3.

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Источник: AFP 2020

В составе «Севильи» 86 минут отыграл защитник Хесус Навас. Как сообщает Opta, 35-летний ветеран одержал свою 200-ю победу в Ла Лиге, став первым игроком в истории «Севильи», кому покорилось данное достижение. В чемпионате Испании Навас провел 408 игр.

Сельта
3:4
Первый тайм: 3:2
Севилья
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