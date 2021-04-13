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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарю «Манчестер Юнайтед» забили головой с 36 метров

В итоге его команда проиграла.

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Курьезный случай произошел в матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии между клубами «Гленторан» и «Дангэннон Свифтс».

Оба гола в матче на свой счет записал нападающий «Гленторана» Рори Доннели. Один из них 29-летний футболист забил ударом головой с 36 метров, когда вратарь «Дангэннон Свифтс» Рой Кэрролл неудачно сыграл на выходе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кэрролл в период с 2001 по 2005 год выступал за «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он провел 72 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов.

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