В Колумбии футбольная команда вышла на матч всемером. Названа причина
В старте вышли два вратаря.
В старте вышли два вратаря.
Колумбийский клуб «Рионегро Агилас» не смог собрать полный состав на матч чемпионата страны против «Бояко Чико». Причина — вспышка COVID-19.
В команде был выявлен 21 случай коронавируса, 16 из которых — у игроков. Также
В результате команда начала матч против «Бояка Чико» с семью игроками, двое из которых были вратарями. «Рионегро» ведет борьбу за выживание в высшем дивизионе. Команда вышла на поле с двумя баннерами: один призывал к «честной игре», а на втором было написано: «Жизнь превыше всего».
В первом тайме команды друг другу голов не забили. На 57-й минуте «Бояко Чико» смог открыть счет, а затем они забили еще два мяча. После этого в составе «Рионегро» травмировался еще один футболист, и игра завершилась досрочно, так как по правилам ФИФА для ведения игры необходимо не менее семи игроков.