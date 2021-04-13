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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

В Колумбии футбольная команда вышла на матч всемером. Названа причина

В старте вышли два вратаря.

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COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Колумбийский клуб «Рионегро Агилас» не смог собрать полный состав на матч чемпионата страны против «Бояко Чико». Причина — вспышка COVID-19.

В команде был выявлен 21 случай коронавируса, 16 из которых — у игроков. Также из-за травм выбыли еще шесть футболистов. При этом «Рионегро Агилас» не смог заявить на матч футболистов из молодежного состава. Клуб обратился в федерацию футбола страны с просьбой о переносе игры, однако не получил положительного ответа.

В результате команда начала матч против «Бояка Чико» с семью игроками, двое из которых были вратарями. «Рионегро» ведет борьбу за выживание в высшем дивизионе. Команда вышла на поле с двумя баннерами: один призывал к «честной игре», а на втором было написано: «Жизнь превыше всего».

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом тайме команды друг другу голов не забили. На 57-й минуте «Бояко Чико» смог открыть счет, а затем они забили еще два мяча. После этого в составе «Рионегро» травмировался еще один футболист, и игра завершилась досрочно, так как по правилам ФИФА для ведения игры необходимо не менее семи игроков.

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