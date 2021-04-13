В Колумбии футбольная команда вышла на матч всемером. Названа причина

Колумбийский клуб «Рионегро Агилас» не смог собрать полный состав на матч чемпионата страны против «Бояко Чико». Причина — вспышка COVID-19.

В команде был выявлен 21 случай коронавируса, 16 из которых — у игроков. Также из-за травм выбыли еще шесть футболистов. При этом «Рионегро Агилас» не смог заявить на матч футболистов из молодежного состава. Клуб обратился в федерацию футбола страны с просьбой о переносе игры, однако не получил положительного ответа.

В результате команда начала матч против «Бояка Чико» с семью игроками, двое из которых были вратарями. «Рионегро» ведет борьбу за выживание в высшем дивизионе. Команда вышла на поле с двумя баннерами: один призывал к «честной игре», а на втором было написано: «Жизнь превыше всего».