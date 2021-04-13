Перес автоматически переизбран на пост президента «Реала». Других кандидатов не было

По информации издания, функционер был переизбран автоматически, поскольку оказался единственным кандидатом. Перес предоставил финансовые гарантии и будет руководить «сливочными» как минимум на протяжении ближайших четырёх лет, до 2025 года.



Перес впервые возглавил «Реал» в июле 2000 года. В феврале 2006 года он подал в отставку. Во второй раз Флорентино стал президентом «сливочных» в 2009 году и занимает пост до сих пор.