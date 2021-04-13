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12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Перес автоматически переизбран на пост президента «Реала». Других кандидатов не было

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сохранил свой пост по итогам выборов главы «Королевского клуба», сообщает AS.

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Источник: AP 2020

По информации издания, функционер был переизбран автоматически, поскольку оказался единственным кандидатом. Перес предоставил финансовые гарантии и будет руководить «сливочными» как минимум на протяжении ближайших четырёх лет, до 2025 года.

Перес впервые возглавил «Реал» в июле 2000 года. В феврале 2006 года он подал в отставку. Во второй раз Флорентино стал президентом «сливочных» в 2009 году и занимает пост до сих пор.

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«Реал», набрав 66 очков в 30 турах, идёт на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Зинедина Зидана на 1 очко отстают от «Атлетико» и на столько же опережают «Барселону».

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