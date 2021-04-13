СМИ: «Реал», МЮ и ПСЖ заинтересованы в переходе футболиста Милинковича-Савича
ТАСС, 13 апреля. Испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен» намерены приобрести сербского футболиста итальянского «Лацио» Сергея
ТАСС, 13 апреля. Испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен» намерены приобрести сербского футболиста итальянского «Лацио» Сергея
По информации источника, эти команды намерены предложить 26-летнему игроку контракт, однако если «Лацио» сумеет пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне, то полузащитник останется в клубе.