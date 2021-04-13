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13:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал», МЮ и ПСЖ заинтересованы в переходе футболиста Милинковича-Савича

ТАСС, 13 апреля. Испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен» намерены приобрести сербского футболиста итальянского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AP 2020

По информации источника, эти команды намерены предложить 26-летнему игроку контракт, однако если «Лацио» сумеет пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне, то полузащитник останется в клубе.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с августа 2015 года, его контракт с клубом рассчитан до июля 2024 года. В составе римского клуба он провел 241 матч во всех турнирах, в которых забил 46 мячей и отдал 37 результативных передач.

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