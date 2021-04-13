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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» официально вернули три очка. Очередь еще за двумя клубами КПЛ

Также «красно-белым» разрешили играть дома.

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Футбольному клубу «Актобе» официально вернули три очка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Актобе

Такое решение было принято на очередном заседании Комиссии Казахстанской федерации футбола (КФФ) по сертификации футбольных клубов.

«Члены комиссии проверили фото и видеоматериалы, а также выслушали описание президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжаса Абраева. Таким образом, было решено, что стадион ОСДЮШОР № 8 полностью выполнил замечания комиссии, сделанные 10 марта. В будущем футбольный клуб “Актобе” сможет проводить домашние матчи на этом стадионе. ПФЛК также решила вернуть “Актобе” три очка», — говорится в сообщении КФФ.

Добавим, что ранее руководство лиги вынесло предупреждение «Шахтеру» и «Жетысу», которые также были лишены по три очка в связи с непрохождением лицензирования домашних стадионов.

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