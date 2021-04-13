«Манчестер Юнайтед» захотел обменять Погба на Роналду
Руководство «Манчестер Юнайтед» этим летом планирует заполучить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Sun.
Руководство «Манчестер Юнайтед» этим летом планирует заполучить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Sun.
«Красные дьяволы» готовы предложить туринцам обмен, по условиям которого в Италию отправится французский полузащитник Поль Погба, а португалец вернется в Англию. Насколько заинтересован в таком предложении «Ювентус» — не уточняется.
Роналду в нынешнем сезоне провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал пять голевых передач. На счету Погба пять мячей и четыре голевых паса в 33 поединках.
36-летний португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. На счету форварда 118 забитых мячей и 69 голевых передач в 292 матчах.
28-летний Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Хавбек провел 178 встреч, в которых отметился 34 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Летом 2016-го француз вернулся в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб заплатил за него рекордные на тот момент 105 миллионов евро.