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13:32 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» захотел обменять Погба на Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» этим летом планирует заполучить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Sun.

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«Красные дьяволы» готовы предложить туринцам обмен, по условиям которого в Италию отправится французский полузащитник Поль Погба, а португалец вернется в Англию. Насколько заинтересован в таком предложении «Ювентус» — не уточняется.

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Команда
Манчестер Юнайтед

Роналду в нынешнем сезоне провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал пять голевых передач. На счету Погба пять мячей и четыре голевых паса в 33 поединках.

36-летний португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. На счету форварда 118 забитых мячей и 69 голевых передач в 292 матчах.

28-летний Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Хавбек провел 178 встреч, в которых отметился 34 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Летом 2016-го француз вернулся в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб заплатил за него рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

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