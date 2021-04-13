«Манчестер Юнайтед» захотел обменять Погба на Роналду

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«Красные дьяволы» готовы предложить туринцам обмен, по условиям которого в Италию отправится французский полузащитник Поль Погба, а португалец вернется в Англию. Насколько заинтересован в таком предложении «Ювентус» — не уточняется.

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Команда Манчестер Юнайтед

Роналду в нынешнем сезоне провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал пять голевых передач. На счету Погба пять мячей и четыре голевых паса в 33 поединках.

36-летний португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. На счету форварда 118 забитых мячей и 69 голевых передач в 292 матчах.