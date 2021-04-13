Был лучшим в Финляндии, мечтал о сборной, восхищается Серхио Рамосом. Защитник «Тараза» — главное открытие КПЛ-2021

Фейт Обилор — один из новичков «Тараза», который помог клубу успешно стартовать в этом сезоне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как игрок начинал европейскую карьеру, был признан сильнейшим защитником чемпионата Финляндии и почему он выбрал в качестве кумира Серхио Рамоса.

В 2011 году селекционер из Финляндии Марко Саранлинна привез из Африки сотню игроков из Африки, в их числе оказался 20-летний Фейт Обилор. Как и подобает ребятам из этого региона, он был физически одарен от природы, но в тактическом плане были проблемы — и это тоже типичное свойство для молодых африканских футболистов. Но Обилору было необходимо быстро прогрессировать и расти, он вышел из большой и небогатой семьи, футбол стал главным шансом в его жизни.

Команда Тараз

«Детство было непростое. А что касается моего взросления, то и оно не было радужным. Я самый старший из пяти детей. Исходя из скромного происхождения, жизнь была тяжелой, но наши родители старались изо всех сил. Сегодня я благодарен богу за то, что он дал мне возможность сделать жизнь моей семьи более комфортной, и рад, что мои родители лишь поощряли мое увлечение спортом и футболом. У всех нас есть разные истории, которые нужно рассказать, но я благодарен за то, что моя история осталась в прошлом», — вспоминал Обилор.

В Финляндии нигериец начал лихо, всего за год он проделал путь от скромной команды «Кеми» до одного из лидеров чемпионата — «Интера» из Турку. Правда, там он пробыл всего полгода, а затем вернулся в клуб «РоПС», где уже находился после «Кеми».

Нигериец провел три сезона в «РоПС», и последний год (сезон 2015) стал по-настоящему триумфальным как для клуба, так и для игрока. «РоПС» сенсационно занял второе место, а Обилор был признан лучшим защитником чемпионата Финляндии. Следом его вернул «Интер», там еще один сильный сезон и предложение от ведущего клуба страны — столичного ХИКа.

В Хельсинки Обилор снова быстро завоевал место в старте, взял два чемпионских титула, поиграл в еврокубках и даже заинтересовал клубы из Италии, Германии и Франции. Также он мечтал о попадании в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира 2018 года, но ни трансфера в большой топ-чемпионат, ни сборной в карьере Фейта так и не случилось.

В 2020 году он решил покинуть Финляндию после почти десяти лет нахождения в этой стране. Он сыграл полгода за молдавский «Шериф», был игроком основы, но зимой нынешнего года последовало более заманчивое в финансовом плане предложение от «Тараза».

Уже не сборах специалисты отмечали именно нигерийского защитника в составе команды Вардана Минасяна. Уверенный перформанс в товарищеских матчах Обилор перенес в официальные игры на старте сезона. Сочетание качеств — игра головой, ведение единоборств (Обилор — один из лучших в этом компоненте в КПЛ) и первый пас — сделали из него действительно ведущего игрока «Тараза» в обороне. Дубль в ворота «Шахтера» — это, скорее, бонус, ведь в целом в Финляндии защитник забивал не так много (всего семь голов в 199 матчах на уровне высшей лиги).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5VnbYtViriI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом сам Обилор подчеркивает, что ему импонирует роль ведущего защитника, который влияет в том числе на атакующее развитие команды. Не удивительно, что кумиром для нигерийца в этом плане является лидер мадридского «Реала» Серхио Рамос.

«Оборона — титаническая задача. Но вы должны добавить в свою игру немного атакующего чутья. Не все защитники могут это сделать, но такие, как Бонуччи, Пике, Рамос, показали, что они комфортно владеют мячом и могут создавать атакующие угрозы, одновременно выполняя свои основные обязанности в качестве защитников. Я считаю, что у меня есть эти способности. Среди мировых защитников я предпочитаю Серхио Рамоса. Он — настоящая звезда и зверюга. Мне нравится его поведение на поле», — отмечал защитник «Тараза».