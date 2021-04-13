Футболист «Реала» Серхио Рамос заразился коронавирусом

Рамосу 35 лет, в нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу. Испанец выступает за «Реал» с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.