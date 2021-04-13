Футболист «Реала» Серхио Рамос заразился коронавирусом
ТАСС, 13 апреля. Тест на коронавирусную инфекцию футболиста мадридского «Реала» Серхио Рамоса дал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 13 апреля. Тест на коронавирусную инфекцию футболиста мадридского «Реала» Серхио Рамоса дал положительный результат. Об этом сообщает
«Наш игрок Серхио Рамос сдал тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Рамосу 35 лет, в нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу. Испанец выступает за «Реал» с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 30 матчах. В 31-м туре мадридский клуб в гостях 18 апреля встретится с «Хетафе», а 14 апреля на выезде проведет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1).