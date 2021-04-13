«Актобе» сделал мощный камбэк: проигрывал до 90-й, забил два гола и вырвал волевую победу
«Кызыл-Жар» потерпел первое поражение в сезоне.
«Кызыл-Жар» потерпел первое поражение в сезоне.
Сегодня, 13 апреля, стартовал пятый тур
Первая встреча игрового дня прошла в Петропавловске, где местный «Кызыл-Жар» принимал «Актобе».
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые проигрывали вплоть до последних минут матча.
Автором первого гола стал белорусский защитник хозяев Валерий Каршакевич. Но на 90-й минуте «Актобе» от первого поражения в сезоне спас Дидар Жалмукан. А затем в добавленное время победный гол забил Рифат Нурмугамет.
«Кызыл-Жар» потерпел первое поражение в сезоне.
Напомним, что сегодня состоится еще один матч — в 16:00 по времени