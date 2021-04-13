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14:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» сделал мощный камбэк: проигрывал до 90-й, забил два гола и вырвал волевую победу

«Кызыл-Жар» потерпел первое поражение в сезоне.

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Сегодня, 13 апреля, стартовал пятый тур Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая встреча игрового дня прошла в Петропавловске, где местный «Кызыл-Жар» принимал «Актобе».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые проигрывали вплоть до последних минут матча.

Автором первого гола стал белорусский защитник хозяев Валерий Каршакевич. Но на 90-й минуте «Актобе» от первого поражения в сезоне спас Дидар Жалмукан. А затем в добавленное время победный гол забил Рифат Нурмугамет.

«Кызыл-Жар» потерпел первое поражение в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что сегодня состоится еще один матч — в 16:00 по времени Нур-Султана «Шахтер» примет «Акжайык».

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