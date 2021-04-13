Сохранит ли свой пост Восканян? В «Атырау» рассказали о ситуации с главным тренером после неудачного старта в КПЛ
Команда проиграла четыре матча из четырех.
Команда проиграла четыре матча из четырех.
Главный тренер «Атырау» Арам Восканян, несмотря на неубедительный старт в
Напомним, что «нефтяники» под руководством армянского специалиста проиграли четыре матча из четырех. По информации одного из источников, Восканян после четвертого тура мог быть отправлен в отставку.
«Главный тренер Арам Восканян остается на своем месте. Он продолжает тренировать команду дальше. На данный момент решения о его отставке не было», — сообщили в
45-летний специалист возглавил клуб в начале 2020 года. После победы в первой лиге Восканян в январе 2021-го продлил контракт с «нефтяниками».
Напомним, «Атырау», вернувшийся в высший дивизион после сезона, проведенного в первой лиге, потерпел четыре поражения в четырех матчах с общим счетом 3:11 и замыкает турнирную таблицу чемпионата.
Отметим, за последние пять лет такие же показатели у «Атырау» были в 2018 году. Но по итогам сезона «нефтяники» расположились на девятом месте из 12 и спаслись от вылета.
В сезонах 2016 и 2017 «Атырау» после четырех туров шел с двумя очками (две ничьи и два поражения). Оба раза клуб заканчивал выступление в чемпионате на восьмом месте.
Лишь старт сезона-2019, по сравнению с перечисленными годами, можно считать относительно удачным — одна победа и три поражения (три очка). Однако именно КПЛ-2019 стал провальным для клуба. «Атырау» по итогам сезона занял 11-е место из 12 и вылетел в первую лигу.
Примечательно, что в перечисленных сезонах по ходу чемпионата в клубе происходили отставки главных тренеров.
Напомним, в последнем туре «Атырау» оказался разгромленным на выезде «Астаной» — 2:6. Завтра, 14 апреля, команда Восканяна примет «Жетысу».