Сохранит ли свой пост Восканян? В «Атырау» рассказали о ситуации с главным тренером после неудачного старта в КПЛ

Главный тренер «Атырау» Арам Восканян, несмотря на неубедительный старт в OLYMPBET-чемпионате Казахстана, сохранит свой пост. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в клубе.

Напомним, что «нефтяники» под руководством армянского специалиста проиграли четыре матча из четырех. По информации одного из источников, Восканян после четвертого тура мог быть отправлен в отставку.

«Главный тренер Арам Восканян остается на своем месте. Он продолжает тренировать команду дальше. На данный момент решения о его отставке не было», — сообщили в пресс-службе «Атырау».

Команда Атырау

45-летний специалист возглавил клуб в начале 2020 года. После победы в первой лиге Восканян в январе 2021-го продлил контракт с «нефтяниками».

Напомним, «Атырау», вернувшийся в высший дивизион после сезона, проведенного в первой лиге, потерпел четыре поражения в четырех матчах с общим счетом 3:11 и замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Отметим, за последние пять лет такие же показатели у «Атырау» были в 2018 году. Но по итогам сезона «нефтяники» расположились на девятом месте из 12 и спаслись от вылета.

В сезонах 2016 и 2017 «Атырау» после четырех туров шел с двумя очками (две ничьи и два поражения). Оба раза клуб заканчивал выступление в чемпионате на восьмом месте.

Лишь старт сезона-2019, по сравнению с перечисленными годами, можно считать относительно удачным — одна победа и три поражения (три очка). Однако именно КПЛ-2019 стал провальным для клуба. «Атырау» по итогам сезона занял 11-е место из 12 и вылетел в первую лигу.

Примечательно, что в перечисленных сезонах по ходу чемпионата в клубе происходили отставки главных тренеров.