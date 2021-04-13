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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» забил два автогола и продлил серию поражений в первом матче после отставки главного тренера

«Акжайык» победил, не забив самостоятельно ни одного мяча.

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В Нур-Султане состоялся матч пятого тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. «Шахтер» принимал уральский «Акжайык».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Причем футболисты «Шахтера» забили два автогола.

Команда
Шахтер Кг

Сначала на 39-й минуте ганский защитник хозяев Гидеон Баа забил в свои ворота. А на 44-й ситуацию исправил нападающий «Шахтера» Айдос Таттыбаев. Но на 73-й минуте защитник Михаил Габышев тоже отличился автоголом. В итоге «Акжайык» одержал победу, не забив самостоятельно ни одного мяча.

Горняки продлили серию поражений до четырех матчей. Эта встреча стала для «Шахтера» первой после отставки наставника Али Алиева. Новый главный тренер пока не назначен. Обязанности исполняет известный в прошлом футболист Андрей Финонченко.

Отметим, что пока в копилке «Шахтера» ни одного очка. Команда выиграла первый матч сезона в КПЛ, но была лишена трех баллов до устранения проблем со стадионом. Пока домашние игры она проводит в столице.

Напомним, что сегодня в рамках пятого тура КПЛ «Актобе», проигрывая до 90-й минуты, совершил невероятный камбэк и одержал победу над «Кызыл-Жаром». Остальные матчи состоятся завтра, 14 апреля.

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