Главного тренера «Акжайыка» госпитализировали с сердечным приступом во время матча с «Шахтером»

Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр был в срочном порядке доставлен в больницу. Как сообщает в своем телеграм-канале журналист и инсайдер Айдын Кожахмет, 43-летнему украинскому специалисту стало плохо прямо во время игры в Нур-Султане.

Во втором тайме матча «Шахтер» — «Акжайык» у Мазяра возникли проблемы с сердцем. Ему была оказана первая медицинская помощь прямо на скамейке запасных, после чего тренера увезла «скорая».