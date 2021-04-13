Главного тренера «Акжайыка» госпитализировали с сердечным приступом во время матча с «Шахтером»
Ему стало плохо прямо во время игры.
Ему стало плохо прямо во время игры.
Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр был в срочном порядке доставлен в больницу. Как сообщает в своем
Во втором тайме матча «Шахтер» — «Акжайык» у Мазяра возникли проблемы с сердцем. Ему была оказана первая медицинская помощь прямо на скамейке запасных, после чего тренера увезла «скорая».
Напомним, что матч завершился в пользу «Акжайыка» со счетом 2:1, причем футболисты «Шахтера» забили себе два автогола.