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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

Главного тренера «Акжайыка» госпитализировали с сердечным приступом во время матча с «Шахтером»

Ему стало плохо прямо во время игры.

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Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр был в срочном порядке доставлен в больницу. Как сообщает в своем телеграм-канале журналист и инсайдер Айдын Кожахмет, 43-летнему украинскому специалисту стало плохо прямо во время игры в Нур-Султане.

Во втором тайме матча «Шахтер» — «Акжайык» у Мазяра возникли проблемы с сердцем. Ему была оказана первая медицинская помощь прямо на скамейке запасных, после чего тренера увезла «скорая».

Напомним, что матч завершился в пользу «Акжайыка» со счетом 2:1, причем футболисты «Шахтера» забили себе два автогола.

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